На бульваре Дачия продолжаются ремонтные работы

На бульваре Дачия продолжаются ремонтные работы

Как сообщил генеральный примар Ион Чебан, на текущий момент заасфальтировано около 28 тыс. м2 площади всей улицы.

Дорожные службы работают в зоне остановок общественного транспорта, чтобы предотвратить повреждение дорожного покрытия, которое затрудняет движение транспорта.

В то же время были отремонтированы и подняты до уровня дороги водосборники и канализационные колодцы. После завершения этих работ по всей длине улицы будет нанесён битумный слой, – рассказал Чебан.

В этом году начнутся работы по ремонту тротуаров на бульваре Дачия.

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