На бульваре Дачия продолжаются ремонтные работы

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Как сообщил генеральный примар Ион Чебан, на текущий момент заасфальтировано около 28 тыс. м2 площади всей улицы.

Дорожные службы работают в зоне остановок общественного транспорта, чтобы предотвратить повреждение дорожного покрытия, которое затрудняет движение транспорта.

В то же время были отремонтированы и подняты до уровня дороги водосборники и канализационные колодцы. После завершения этих работ по всей длине улицы будет нанесён битумный слой, – рассказал Чебан.

В этом году начнутся работы по ремонту тротуаров на бульваре Дачия.

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