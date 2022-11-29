На бульваре Дачия полным ходом идут ремонтные работы

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На бульваре Дачия в секторе Ботаника ведутся масштабные работы по модернизации всей артерии. Так, на отрезке между бул. Дечебал и ул. Трандафирилор продолжается ремонт дороги на полосах движения общественного транспорта по обе стороны. Предусмотрены меры по увеличению несущей способности дороги и замена асфальтобетонного покрытия на площади 16 тыс. м².

В направлении центра работы на проезжей части завершаются. Уложено асфальтобетонное покрытие, движение общественного транспорта на этом участке возобновлено. Также продолжаются работы по установке бордюров на проезжей части, готовится основание для укладки плитки в пешеходной и парковочной зонах вдоль бульвара. По всей длине участка будет обустроена велосипедная дорожка.

Кроме того, под землёй укладываются кабели освещения, а позже будут установлены опоры. В то же время на другой стороне бульвара, в направлении аэропорта, ведутся работы по фрезерованию дорожного покрытия и демонтажу бордюров, включая укрепление участков дороги, где оседает фундамент.

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