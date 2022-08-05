На бульваре Дачия начались работы по укладке системы ирригации

На бульваре Дачия начались работы по укладке системы ирригации

Об этом сообщил вице-претор сектора Ботаника Юрий Витнянский. 

По его словам, ирригация будет уложена на всех трёх разделительных полосах бульвара, от виадука до ворот города. После проведения работ по установке системы орошения, на разделительных полосах будет высажен газон.

– Технология подачи воды позволит всегда поддерживать газон в хорошем состоянии, что положительно скажется на облике центральной дорожной артерии Ботаники, – написал Витняский на своей странице в соцсети.

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