На бульваре Дачия началась обработка дорожного полотна по технологии Slurry Seal

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Об этом сообщил генеральный примар Кишинева Ион Чебан. Он пояснил, что речь идет о смеси эмульгированного асфальта, минерального наполнителя, воды и добавок, правильно подобранных, смешанных и нанесенных машиной на предварительно подготовленную поверхность.

– Эта обработка показана для дорог с легкими и средними повреждениями, с узкими трещинами. Обработка позволяет продлить срок службы асфальтового покрытия, – уточнил градоначальник.

Для нанесения смеси необходимы некоторые подготовительные работы, которые проводились на бульваре Дачия на протяжении последних двух месяцев. За это время работники Управления Exdrupo сняли старое асфальтовое покрытие, выровняли бордюр, уровень решеток ливневой канализации и канализационных колодцев, а также провели ямочный ремонт дороги.

На некоторых участках в районе остановок общественного транспорта укреплено дорожное основание. Также велись работы по закрытию трещин на всей поверхности дорожного покрытия.

Все эти работы проводились на общей площади более 28 тыс. м², на участке дороги между улицами Христо Ботева и Валя Кручий. Далее такую же процедуру предстоит осуществить на следующем отрезке бульвара Дачия, от улицы Христо Ботева до улицы Чуфля.

– Обработка по технологии Slurry Seal будет применена и на ряде других дорог столицы. В настоящее время ведутся подготовительные работы на улицах Каля Ешилор и М. Витязул. В нынешнем году проведение таких работ запланировано на улицах Петриканская (участок Михай Витязул – Каля Орхеюлуй) и Алеку Руссо. Также сейчас производится изучение улиц для определения других дорог, подходящих для обработки по данной технологии, – добавил Ион Чебан.

Работы по технологии Slurry Seal будет проводить специализированная компания, привлеченная Главным управлением общественного транспорта и путей сообщения. На этот проект из муниципального бюджета было выделено около 72 млн леев.

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