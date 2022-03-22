На Буюканах завершается ремонт подземного перехода

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Ремонтные работы в подземном пешеходном переходе по адресу Каля Ешилор, 2 близятся к завершению.

Как сообщил генеральный примар Ион Чебан, после того как были отремонтированы лестницы, стены, потолок и пол, а также очищена ливневая канализация, теперь в подземном переходе предстоит установить ограждение для безопасности людей, модернизировать систему освещения и установить камеры видеонаблюдения.

– В завершение на стенах этого подземного перехода появятся изображения города Яссы – по аналогии с другими отремонтированными подземными переходами, где были установлены панно с изображениями различных городов, – отметил Чебан.

Напомним, что в секторе Буюканы восстановлен подземный переход на ул. Иона Крянгэ, 74, у бывшего кинотеатра Flacăra. Еще два перехода в настоящее время ремонтируются – на ул. Каля Ешилор, 1 и 2 и на пересечении улицы Иона Крянгэ и бульвара Штефана чел Маре, возле Педагогического университета.

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