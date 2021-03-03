На Буюканах спасли пенсионера, упавшего в канализационный колодец

На Буюканах спасли пенсионера, упавшего в канализационный колодец

Инцидент произошёл накануне на улице И. Л. Караджале. 75-летний мужчина упал в канализационный колодец.

Отчаянные крики пенсионера услышал прохожий и вызвал спасателей. Они оперативно вытащили мужчину с 3-метровой глубины.

Потерпевшему была оказана необходимая медицинская помощь, мужчина получил травму ноги. На данный момент его жизни ничего не угрожает.

По информации ГИЧС, за последние сутки помощь спасателей понадобилась в более чем 30 ситуациях.

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