На Буюканах сносят незаконные пристройки: вместо них будут обустроены парковки (ФОТО)

На Буюканах сносят незаконные пристройки: вместо них будут обустроены парковки (ФОТО)

50 незаконных сараев и пристроек будут эвакуированы в течение этой недели из дворов многоквартирных домов на Буюканах.

Как рассказал генпримар муниципия Ион Чебан, под снос пойдут объекты, расположенные на улицах Иона Крянгэ, Каля Ешилор, Еуджена Кока и Иона Некулче.

Эти постройки были самовольно возведены местными жителями, которые хранили там древесину и другое имущество. Вместо них во дворах домов будут созданы парковочные места. Также будут обустроены проезды во дворы, – уточнил Чебан.

Напомним также, что с начала текущего года из различных секторов столицы было убрано около 15 киосков, в которых незаконно осуществлялась продажа алкоголя.

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