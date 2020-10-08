На Буюканах снесли последнее большое рекламное панно (ФОТО)

На Буюканах снесли последнее большое рекламное панно (ФОТО)

Об этом сообщил генеральный примар муниципия Ион Чебан.

Речь идёт о билборде (5х4 м) на пересечении улицы Ион Крянгэ, улицы Каля Ешилор и бульвара Штефана чел Маре. Оно было демонтировано накануне вечером.

Это последний рекламный щит таких внушительных размеров в секторе Буюканы. Ион Чебан отметил, что такая же судьба ожидает и остальные большие конструкции в столице.

Теперь зона на кругу у площади Дмитрия Кантемира выглядит совсем иначе. Цветочные клумбы и композиции – не место для рекламных щитов, – подчеркнул градоначальник.

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