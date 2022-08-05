На Буюканах произошло цепное ДТП

На Буюканах произошло цепное ДТП

Авария случилась сегодня утром на пересечении улиц М. Витязул и Колумна. На перекрёстке столкнулись три легковых автомобиля и грузовик.

По данным полиции, дорогу не поделили Chevrolet, Mercedes, BMW и грузовой автомобиль. Движение на участке оказалось затруднено. К счастью, никто из водителей или пассажиров не пострадал, пишет unimedia.info.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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