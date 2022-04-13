На Буюканах продолжается ремонт улицы 27 марта 1918 года

0

Как уточнил генеральный примар Кишинёва Ион Чебан, работы ведутся на отрезке от улицы В. Белинского до улицы Каля Ешилор.

Так, на данный момент там установлен бордюр, снимается старый асфальт, на тротуарах уложен гравий, выравниваются все канализационные люки и заменяются крышки. В дальнейшем будут осуществлены асфальтирование тротуара и укладка слоя износа.

– Мы продолжаем работать над изменением к лучшему облика столицы, – отметил градоначальник.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.