На Буюканах продолжается ремонт дворов: в работе сразу несколько объектов

0

В столичном секторе Буюканы активно ведутся работы по ремонту дворов многоквартирных домов.

Так, ремонтируются дворы домов по следующим адресам: О. Гибу, 2, 2/1, 2/2, 2/3, Н. Костин, 59, 63, 63/1, И. Пеливан, 15, 13, 11, Дойна и Ион Алдя-Теодорович. По адресам Каля Ешилор, 61/2, Парижская, 47, Маринеску, 19 и И. Крянгэ, 55 работы начнутся в ближайшие дни.

В этом году в каждом секторе столицы были отобраны дворы для ремонта. Также примария дополнительно выделила средства на текущий ремонт, в том числе на восстановление путей доступа к учебным заведениям.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.