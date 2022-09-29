На Буюканах прикрыли подпольное казино (ВИДЕО)

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По информации полиции, незаконную деятельность осуществлял 59-летний житель Кишинёва, ранее судимый за различные нарушения.

Для участия в игре рекомендованные доверенными лицами из круга организатора игроки должны были иметь при себе по 5000 леев. Минимальная ставка в игре составляла 1000 леев.

Накануне сотрудники полиции нагрянули с обысками в игровой зал. В результате были задержаны девять человек: 7 участников, сотрудник казино и организатор. Также были изъяты деньги в национальной и иностранной валютах, черновые записи и фишки на общую сумму 500 000 леев.

В настоящее время организатор казино находится под следствием.

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