На Буюканах прикрыли наркопритон. Изъяты наркотики на 50 000 леев (ВИДЕО)

На Буюканах прикрыли наркопритон. Изъяты наркотики на 50 000 леев (ВИДЕО)

43-летний житель столицы задержан за употребление наркотиков и организацию притона.

В полицию Буюкан поступила информация о том, что мужчина организовал в своей квартире притон для употребляющих наркотики. На месте правоохранители обнаружили несколько самодельных устройств для употребления наркотиков, растительную массу, шприцы и таблетки. Стоимость изъятых наркотических веществ составила 50 тысяч леев.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит штраф в размере до 35 000 леев, общественные работы до 150 часов или до 1 года тюрьмы.

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