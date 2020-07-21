На Буюканах “прикрыли” крупный наркопритон (ВИДЕО)

На Буюканах “прикрыли” крупный наркопритон (ВИДЕО)

Сотрудники Инспектората полиции сектора Буюканы получили оперативную информацию о незаконной деятельности 39-летнего мужчины, который организовал наркопритон на территории муниципия Кишинёв. 

В результате следственных мероприятий полицейские задержали подозреваемого и сопроводили его в полицейский участок для выяснения всех обстоятельств. Мужчина признал свою вину, сообщает пресс-служба столичной полиции.

В доме задержанного были проведены обыски, в результате чего были найдены шприцы, пакетики с белым порошком, похожим на наркотики типа PVP и метадон, а также электронные весы и самодельные приборы для употребления запрещенных веществ. Обнаруженное изъяли и отправили на экспертизу. Стоимость конфискованных наркотиков составляет примерно 10 000 леев.

Подозреваемого поместили под предварительный арест. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

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