На Буюканах появится еще один благоустроенный сквер (ФОТО)

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Еще одна благоустроенная зелёная зона появится у входа в парк “Валя Морилор”, на улице Александреску в столичном секторе Буюканы. Заброшенный много лет назад участок превратится в красивый, уютный сквер. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил генпримар Кишинёва Ион Чебан.

Так, по словам градоначальника, вход в парк “Валя Морилор”, со стороны MoldExpo, площадью 200 кв. м будет преобразован в пешеходный, доступ автомобилям туда будет запрещен. В непосредственной близости от будущего сквера появятся две автостоянки.

– В настоящее время на этом участке претура Буюкан меняет бордюры и обустраивает газоны. Там будут установлены скамейки и урны. Также предусмотрено обустройство лестниц во дворы улицы Александреску и пандусов для людей с ограниченными возможностями, – написал Чебан.

Работы по обустройству сквера будут завершены в конце следующей недели. На эти цели из муниципального бюджета было выделено 120 тысяч леев.

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