На Буюканах по инициативе фракции ПСРМ были отремонтированы два детских сада

На Буюканах по инициативе фракции ПСРМ были отремонтированы два детских сада

По инициативе фракции ПСРМ в муниципальном совете в секторе Буюканы отремонтированы и открыты два детских сада – №3 и №18. Их будут посещать около 300 детей.

В 2021-2022 гг. из муниципального бюджета были выделены финансовые средства в размере более 25 миллионов леев на восстановление зданий двух детских садов. Там были проведены следующие работы:

  • реконструкция учреждений в соответствии с требованиями санитарных правил для учреждений дошкольного образования;
  • капитальный ремонт и благоустройство территории;
  • оснащение учреждений мебелью, мягким инвентарем, технологическим оборудованием и всем необходимым для нормального функционирования учреждений.

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