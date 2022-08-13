На Буюканах на “зебре” сбили велосипедиста (ВИДЕО)

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Авария произошла вчера вечером на столичной улице Алба-Юлия.

Мужчина на велосипеде пересекал дорогу по “зебре”, и в этот момент в него врезался микроавтобус Mercedes. Велосипедиста доставили в больницу в бессознательном состоянии, пишет deschide.md.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются. Наказание для виновника ДТП будет определено в зависимости от тяжести травм пострадавшего.

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