На Буюканах идёт работа над несколькими инфраструктурными проектами (ФОТО)

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Генеральный примар Ион Чебан проинспектировал объекты, над которыми ведётся работа в секторе Буюканы.

Так, в парке «Ла извор» предстоит обустройство пляжа и установка уличной мебели, обустройство зелёных зон, установка фитнес-площадки, площадки для граждан с ограниченными возможностями, двух волейбольных площадок и скейт-площадки. Кроме того, будут завершены работы по всему периметру парка.

На парковке на улице Гидигич, где создано около 300 мест для автомобилей, уже осуществлено разграничение и установлены бордюры. Далее предстоит установка системы освещения, столбов и камер видеонаблюдения.

В ходе осмотра стройплощадок Чебан поручил ответственным лицам выполнять работы качественно и в срок, а зафиксированные несоответствия – устранить.

– На тротуаре на улице Л. Деляну ведутся работы на участках Н. Костин и Алба-Юлия. В прошлом году восстановительные работы были проведены от Балканского шоссе. Я потребовал, чтобы были устранены все несоответствия. Также у входа в парк «Бутояш», где в прошлом году были отремонтированы пешеходные аллеи и театр под открытым небом, идут работы по обустройству выходов в зелёную зону, установке уличной мебели и бювета. Попросил и здесь устранить несоответствия и спроектировать те работы, которые не были запланированы, – отметил генпримар.

Кроме того, идёт ремонт тротуара на ул. Алба-Юлия, на отрезке от ул. И. Крянгэ до ул. И. Пеливан. Будут благоустроены тротуары и зелёные зоны, установлены скамейки и урны для мусора, смонтирована ​​система освещения. Параллельно рядом с тротуаром ведутся работы по благоустройству дворов многоквартирных домов по адресам ул. Алба-Юлия, 6, 8, 10, 12 и 14 и подъездов к ним.

В секторе Буюканы также ведутся инфраструктурные работы на следующих объектах: площадка перед претурой (ул. М. Витязул, 2); сквер по адресу ул. Иона Крянгэ, 41; тротуары на ул. А. Щусева; ул. 27 Марта, включая тротуары; подземный переход по адресу Каля Ешилор, 2; подземный переход на Площади Дмитрия Кантемира, ул. Иона Крянгэ, 2; парковка у парка «Дендрарий».

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