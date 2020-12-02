На Буюканах и в Центре ожидаются перебои со светом

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В среду будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Как сообщает поставщик услуги, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

ул. Каля Ешилор 26, 57/2, 57/3, 59, 59/1, 59/2, 59/3, 59/5, 59/6, 61, 61/1, 61/2, 61/4, 61/5, 61/6, 61A – с 12:00 до 14:00. ул. Каля Ешилор 26/1, 75, 77, 9999, Гидигич 3, 3A, 3/4-18, 3/5-19, 5, 5/2-14, 5/3-13 – с 14:30 до 17:00. ул. Каля Ешилор 30, 30D, E, G, J, V, 34, 36, 91 – с 09:15 до 17:00. ул. Каля Ешилор 61/2, 77, 999 – с 09:00 до 13:00. ул. Каля Ешилор 7/3 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. 31 Августа 110, Щусева 121-139, 139/3, Букурешть 119, 9999, П. Мовилэ 1, 3, 5, Штефан чел Маре 153, Т. Чорба 3-13, 4, 10-26, 9990 – с 08:45 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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