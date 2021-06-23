На Буюканах и Чеканах ожидаются отключения света

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что 23 июня будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Обесточенными окажутся дома, расположенные по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

ул. Бисеричий 7-19, 18-34, пер. Бисеричий 2-8, 3-29, Г. Кодряну 46-78, 59-89, Драгомирна 11-49, 28-68, Хумулешть 1, 3, Скитулуй 1-21, 2-32 – с 10:00 до 17:00; ул. И. Крянгэ 11-35, 14-56, В. Белинского 32-40, 61 – с 09:40 до 17:00.

Сектор Чеканы:

ул. Кэлэторилор 30, Кэрэмидарилор 105A, 107, Л. Ребряну 127-137, Мовилень 30-34, 44, 71-99, Сф. Парасковия 16, 19, 19/1, 19/2, 23, Узинелор 90, 165, 165B, 165/2, Волунтарилор 20 – с 09:10 до 12:00.

За дополнительной информацией можно обратиться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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