На Скулянке автомобиль на полном ходу сбил пешехода

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Серьёзная авария произошла накануне вечером на улице Каля Ешилор.

По словам пресс-секретаря столичной полиции Светланы Скрипник, женщина переходила дорогу в неположенном месте. Водитель не заметил в темноте пешехода и совершил наезд, передаёт publika.md.

На место происшествия прибыли полиция и скорая помощь. Женщина госпитализирована в больницу с множеством травм.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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