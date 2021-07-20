На Ботанике злоумышленник снял с припаркованного Lexus все четыре колеса (ВИДЕО)

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В полицию обратилась хозяйка автомобиля Lexus. Женщина рассказала, что припарковала машину во дворе, а утром нашла её без колёс. Ущерб составил 10 000 леев.

Вскоре подозреваемый был выявлен и задержан. 35-летний мужчина из Рыбницкого района признал свою вину и рассказал, что украл колёса, чтобы затем перепродать.

За кражу правонарушителю грозит штраф до 67 500 леев, от 180 до 240 часов общественных работ или лишение свободы на срок до 4 лет.

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