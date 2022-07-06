На Ботанике запущены сразу три новых инфраструктурных проекта

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Сегодня стартуют сразу три инфраструктурных проекта на пересечении бульваров Дачия и Траян. Об этом сообщил генеральный примар Кишинёва Ион Чебан.

Как отметил градоначальник в ходе прямого эфира на своей странице в Facebook, подземный переход в этой зоне ранее пообещала отремонтировать политическая партия, а зелёную зону и сквер на бульваре Дачия – экономический агент.

– Мы ждали осуществления обещанного, но всё чаще получается так, что кто-то обещает, а делаем мы. Обещает правительство – делаем мы, обещает партия – делаем опять же мы. Мы больше не будем ждать. Теперь зона на пересечении бульваров Дачия и Траян будет полностью реабилитирована – подземный переход и окружающая территория. Здесь 3 различных проекта, в общей сложности работы оцениваются в 8 миллионов леев, – рассказал Чебан, выразив надежду, что экономический агент мобилизуется для завершения работ.

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