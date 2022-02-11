На Ботанике поймали скрывавшегося от полиции вора

На Ботанике поймали скрывавшегося от полиции вора

Патруль карабинеров, обеспечивавший общественный порядок в секторе Ботаника, заметил подозрительного мужчину. При появлении правоохранителей гражданин резко сменил направление движения.

Патрульные остановили мужчину для проверки документов. Как выяснилось, он был объявлен в розыск инспекторатом полиции Буюкан за кражу.

23-летнего задержанного доставили в инспекторат. Обстоятельства инцидента выясняются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md