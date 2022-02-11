На Ботанике поймали скрывавшегося от полиции вора

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Патруль карабинеров, обеспечивавший общественный порядок в секторе Ботаника, заметил подозрительного мужчину. При появлении правоохранителей гражданин резко сменил направление движения.

Патрульные остановили мужчину для проверки документов. Как выяснилось, он был объявлен в розыск инспекторатом полиции Буюкан за кражу.

23-летнего задержанного доставили в инспекторат. Обстоятельства инцидента выясняются.

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