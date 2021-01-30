На Ботанике за ночь произошло сразу 5 пожаров

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Минувшей ночью в службу 112 поступило несколько сообщений о возгораниях. Все они произошли в столичном секторе Ботаника.

В первом случае на 16-м этаже дома по бульвару Дачия загорелся старый холодильник, стоявший на межквартирной площадке. На место происшествия были направлены 4 пожарных расчёта. Три человека – мужчина, женщина и двухлетний ребёнок – были эвакуированы из-за опасности отравления угарным газом.

Также пожарные ликвидировали возгорания трёх мусорных баков: на бульваре Дачия и улице Варшовия. Далее на улице Прага потушили автомобиль Reno Megan, который выгорел на 80%.

Специалисты рассматривают версию поджога и продолжают расследовать обстоятельства случившегося.

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