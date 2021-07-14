На Ботанике вскоре появятся новые парковочные места и благоустроенная зелёная зона

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Об этом сообщил генпримар Ион Чебан.

Так, по бульвару Куза-Водэ, 28/1 началось обустройство сквера. Работы заключаются в замене покрытия, обустройстве зелёных зон и мест для парковки. Они выполняются претурой при поддержке экономического агента.

Кроме того, на Куза-Водэ, 21/1 будут убраны металлические гаражи, а территория будет освобождена. Сегодня были демонтированы три гаража, остальные будут эвакуированы владельцами, взявшими на себя такое обязательство.

Гаражи были старые, ранее они были незаконно установлены местными жителями. Вместо них претура сектора обустроит общественные парковочные места, – уточнил градоначальник.

Также, напомним, на данный момент ведётся ремонт парка на Ботанике, находящегося на пересечении улицы Сармизеджетуза и бульвара Куза-Водэ.

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