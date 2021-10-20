На Ботанике в следующем году будут осуществлены десятки инфраструктурных проектов

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Десятки новых проектов по улучшению инфраструктуры сектора Ботаника будут запущены в следующем году. Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан, отметив, что речь идёт о ремонте улиц и тротуаров, создании парковочных мест, реабилитации многих скверов, осуществлении некоторых работ в парке «Долина роз», а также о модернизации уличного освещения.

– Сегодня у меня состоялась встреча с представителями претуры сектора Ботаника и руководителями управлений, ответственными за надлежащую реализацию проектов в этом секторе. Я подчеркнул важность оценки расходов и объёма работы по каждому объекту, чтобы финансовые средства были предусмотрены в муниципальном бюджете, – сказал Чебан.

Градоначальник также отметил, что заседания с ответственными лицами каждого сектора для планирования проектов продолжатся.

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