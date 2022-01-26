У озера “Виктория” на Ботанике обустроены две пешеходные аллеи

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На территории, прилегающей к озеру “Виктория” в столичном секторе Ботаника, обустроены две аллеи, которые облегчат пешеходный доступ к парку.

Как рассказал генеральный примар Ион Чебан, проект был реализован с участием местных жителей, которые выступили с этой инициативой. Впоследствии она была преобразована в проект, финансируемый и реализуемый примарией Кишинёва посредством Программы гражданского бюджета. Идея предусматривала обустройство аллеи с выходом к соседнему многоквартирному дому и второй аллеи с выходом на детскую площадку. Здесь уложили тротуарную плитку и установили бордюры.

– В рамках Программы по инициативному бюджетированию 2021 года примарии удалось реализовать ряд проектов, таких как обустройство молодёжного сквера в секторе Чеканы, мини-парка возле университета “Ион Крянгэ” и сквера “Колина Чиркулуй” в секторе Рышкановка, а также создание карты культурного и архитектурного наследия Кишинёва. В этом году будут завершены ещё три проекта: модернизация спортплощадки по адресу Мирча чел Бэтрын, 16, ремонт стадиона и продвижение неформального образования, – рассказал градоначальник.

Он выразил удовлетворение тем фактом, что кишинёвцы активно участвуют в развитии города, и заверил, что муниципалитет продолжит инвестировать в эту сферу.

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