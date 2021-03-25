На Ботанике снесли незаконно установленный забор. Чебан: Даже не пытайтесь нарушать закон!

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Сегодня был убран забор, незаконно установленный позади кафе на столичном бульваре Дечебал. Об этом сообщил генеральный примар Кишинева Ион Чебан.

Так, он рассказал, что сотрудники претуры сектора Ботаника предприняли меры после того, как узнали, что владельцы заведения общественного питания установили металлический забор на земле, являющейся муниципальной собственностью. Кроме того, здесь парковая зона, находящаяся в непосредственной близости от парка «Долина роз».

Не нарушайте закон на территории муниципия, даже не пытайтесь! Мы будем принимать меры по каждому адресу, где замечаем нарушения в отношении муниципальной собственности, – предупредил градоначальник.

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