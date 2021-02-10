На Ботанике произошла авария с участием полицейской машины

На Ботанике произошла авария с участием полицейской машины

ДТП произошло сегодня утром на бульваре Дечебал. Дорогу не поделили полицейский автомобиль и Toyota. 

По словам пресс-секретаря столичной полиции Натальи Стати, за рулём машины МВД находилась 21-летняя девушка. Вторым автомобилем управлял 31-летний мужчина, передаёт jurnal.md.

Все обстоятельства дорожного инцидента выясняются. Виновному водителю грозит штраф в размере 1 500 леев с начислением 6 штрафных пунктов. 

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