На Ботанике скоро появится ещё один уютный сквер

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В столичном секторе Ботаника завершаются работы по обустройству общественной территории по адресу Валя Кручий, 24.

Как сообщил генпримар Кишинева Ион Чебан, после окончания работ в данной зоне будут пешеходные аллеи, обустроенный тротуар, парковочные места, система освещения, камеры видеонаблюдения, ухоженная зелёная зона, городская мебель и платформа для сбора мусора.

Также на данной улице будут заменены и обустроены остановки общественного транспорта.

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