На Ботанике скоро появится ещё один уютный сквер

На Ботанике скоро появится ещё один уютный сквер

В столичном секторе Ботаника завершаются работы по обустройству общественной территории по адресу Валя Кручий, 24.

Как сообщил генпримар Кишинева Ион Чебан, после окончания работ в данной зоне будут пешеходные аллеи, обустроенный тротуар, парковочные места, система освещения, камеры видеонаблюдения, ухоженная зелёная зона, городская мебель и платформа для сбора мусора.

Также на данной улице будут заменены и обустроены остановки общественного транспорта.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md