На Ботанике скоро может начаться ремонт сразу нескольких подземных переходов

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Работы по ремонту столичных подземных пешеходных переходов продолжаются. Об этом в ходе оперативного заседания муниципальных служб сообщил генеральный примар Кишинева Ион Чебан.

Так, он рассказал, что на данный момент муниципалитет ведет переговоры с экономическими агентами о ремонте переходов за их счет. Следующим в “очереди” на ремонт является подземный переход на бульваре Дечебал. Инвестировать в работы, по словам градоначальника, могли бы, к примеру, парикмахерская или супермаркет.

Также в ближайшем будущем может начаться ремонт в переходе на пересечении бульваров Траян и Дачия. Там частично профинансировать работы может McDonalds, но взамен они просят участок под обустройство парковки.

Что касается подземного перехода на улице Теилор, то для его ремонта планируется подписание контракта с экономическим агентом с рынка “Будапешт”.

Напомним, на данный момент ведется ремонт подземного перехода на Виадуке. Также вскоре начнется ремонт перехода на улице Алеку Руссо.

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