В Кишинёве устанавливают палатки “антижара”

Во всех секторах столицы в местах массового скопления людей претуры секторов и экономические агенты устанавливают специальные палатки, где люди могут выпить воды или попросить о помощи в случае необходимости.
Палатки “антижара” находятся по следующим адресам:
Рышкановка
- ул. Киевская, 4, возле остановки
- Московский проспект, 2, возле остановки
- ул. Соколень, 7/2, рынок
- ул. Киевская, 3, претура
Ботаника
- бул. Дачия, 1
- бул. Дачия, 37/1
- ресторан McDonald’s, бул. Дачия, 21/1
- 4.рынок „Сармизеджетуса”, ул. Сармизеджетуса, 12
- рынок Dione, ул. Индепенденцей, 15/2
- рынок Pekera, ул. Индепенденцей, 26/2
- кафе Korjik, ул. Индепенденцей, 14A
- рестобар Fratelli, бул. Дачия, 28/4
- Pegas Burger, ул. Трандафирилор, 1
- Coffee Point, бул. Дачия, 22
- Coffee Point, бул. Дачия, 47/1
- Казино EUROPA, бул. Дачия, 20.
Буюканы
- рынок возле бывшего кинотеатра Flacăra
- Рынок Delfin
- ул. Каля Ешилор, 1-3
Чеканы
- возле Arborelui Solar на аллее, бул. Мирча чел Бэтрын
- пересечение бул. Мирча чел Бэтрын с ул. А. Руссо
- перед магазином Nr. 1, бул. Мирча чел Бэтрын, 2
- перед магазином Nr. 1, бул. Мирча чел Бэтрын, 24/6
- рынок Agro-Mondial, ул. Д. Латинэ, 18
- магазин „Linella”, ул. Проф. И. Думенюк
Центр
- ул. М. Варлаам, 56, рынок Grisan Hamb
- бул. Д. Кантемир, рынок Extremum
- Хынчештское шоссе, 60/4, рынок NYS Horeca
- ул. Армянская, 84, рынок Vitalco-SV
- ул. Пан Халиппа, 12, рынок Selopa și Co
Ранее глава столицы распорядился, чтобы все соответствующе оборудованные общественные транспортные средства включали систему кондиционирования воздуха.
– Помимо этого, чтобы минимизировать воздействие жары, во всех секторах главные улицы и бульвары, по которым ходит общественный транспорт, поливаются водой. Попросил ответственных лиц обратить особое внимание на людей, работающих на открытых пространствах, на строительных площадках, на рынках или в общественном транспорте, – сказал Ион Чебан.
Стоит отметить, что летом в столице снова заработали питьевые фонтаны. Кроме того, недалеко от парка «Долина роз» постоянно работает бювет, вода в котором постоянно тестируется и фильтруется.
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