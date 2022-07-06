В Кишинёве устанавливают палатки “антижара”

В Кишинёве устанавливают палатки “антижара”

Во всех секторах столицы в местах массового скопления людей претуры секторов и экономические агенты устанавливают специальные палатки, где люди могут выпить воды или попросить о помощи в случае необходимости.

Палатки “антижара” находятся по следующим адресам:

Рышкановка

  1. ул. Киевская, 4, возле остановки
  2. Московский проспект, 2, возле остановки
  3. ул. Соколень, 7/2, рынок
  4. ул. Киевская, 3, претура

Ботаника

  1. бул. Дачия, 1
  2. бул. Дачия, 37/1
  3. ресторан McDonald’s, бул. Дачия, 21/1
  4. 4.рынок „Сармизеджетуса”, ул. Сармизеджетуса, 12
  5. рынок Dione, ул. Индепенденцей, 15/2
  6. рынок Pekera, ул. Индепенденцей, 26/2
  7. кафе Korjik, ул. Индепенденцей, 14A
  8. рестобар Fratelli, бул. Дачия, 28/4
  9. Pegas Burger, ул. Трандафирилор, 1
  10. Coffee Point, бул. Дачия, 22
  11. Coffee Point, бул. Дачия, 47/1
  12. Казино EUROPA, бул. Дачия, 20.

Буюканы

  1. рынок возле бывшего кинотеатра Flacăra
  2. Рынок Delfin
  3. ул. Каля Ешилор, 1-3

Чеканы

  1. возле Arborelui Solar на аллее, бул. Мирча чел Бэтрын
  2. пересечение бул. Мирча чел Бэтрын с ул. А. Руссо
  3. перед магазином Nr. 1, бул. Мирча чел Бэтрын, 2
  4. перед магазином Nr. 1, бул. Мирча чел Бэтрын, 24/6
  5. рынок Agro-Mondial, ул. Д. Латинэ, 18
  6. магазин „Linella”, ул. Проф. И. Думенюк

Центр

  1. ул. М. Варлаам, 56, рынок Grisan Hamb
  2. бул. Д. Кантемир, рынок Extremum
  3. Хынчештское шоссе, 60/4, рынок NYS Horeca
  4. ул. Армянская, 84, рынок Vitalco-SV
  5. ул. Пан Халиппа, 12, рынок Selopa și Co

Ранее глава столицы распорядился, чтобы все соответствующе оборудованные общественные транспортные средства включали систему кондиционирования воздуха.

– Помимо этого, чтобы минимизировать воздействие жары, во всех секторах главные улицы и бульвары, по которым ходит общественный транспорт, поливаются водой. Попросил ответственных лиц обратить особое внимание на людей, работающих на открытых пространствах, на строительных площадках, на рынках или в общественном транспорте, – сказал Ион Чебан.

Стоит отметить, что летом в столице снова заработали питьевые фонтаны. Кроме того, недалеко от парка «Долина роз» постоянно работает бювет, вода в котором постоянно тестируется и фильтруется.

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