В Кишинёве устанавливают палатки “антижара”

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Во всех секторах столицы в местах массового скопления людей претуры секторов и экономические агенты устанавливают специальные палатки, где люди могут выпить воды или попросить о помощи в случае необходимости.

Палатки “антижара” находятся по следующим адресам:

Рышкановка

ул. Киевская, 4, возле остановки Московский проспект, 2, возле остановки ул. Соколень, 7/2, рынок ул. Киевская, 3, претура

Ботаника

бул. Дачия, 1 бул. Дачия, 37/1 ресторан McDonald’s, бул. Дачия, 21/1 4.рынок „Сармизеджетуса”, ул. Сармизеджетуса, 12 рынок Dione, ул. Индепенденцей, 15/2 рынок Pekera, ул. Индепенденцей, 26/2 кафе Korjik, ул. Индепенденцей, 14A рестобар Fratelli, бул. Дачия, 28/4 Pegas Burger, ул. Трандафирилор, 1 Coffee Point, бул. Дачия, 22 Coffee Point, бул. Дачия, 47/1 Казино EUROPA, бул. Дачия, 20.

Буюканы

рынок возле бывшего кинотеатра Flacăra Рынок Delfin ул. Каля Ешилор, 1-3

Чеканы

возле Arborelui Solar на аллее, бул. Мирча чел Бэтрын пересечение бул. Мирча чел Бэтрын с ул. А. Руссо перед магазином Nr. 1, бул. Мирча чел Бэтрын, 2 перед магазином Nr. 1, бул. Мирча чел Бэтрын, 24/6 рынок Agro-Mondial, ул. Д. Латинэ, 18 магазин „Linella”, ул. Проф. И. Думенюк

Центр

ул. М. Варлаам, 56, рынок Grisan Hamb бул. Д. Кантемир, рынок Extremum Хынчештское шоссе, 60/4, рынок NYS Horeca ул. Армянская, 84, рынок Vitalco-SV ул. Пан Халиппа, 12, рынок Selopa și Co

Ранее глава столицы распорядился, чтобы все соответствующе оборудованные общественные транспортные средства включали систему кондиционирования воздуха.

– Помимо этого, чтобы минимизировать воздействие жары, во всех секторах главные улицы и бульвары, по которым ходит общественный транспорт, поливаются водой. Попросил ответственных лиц обратить особое внимание на людей, работающих на открытых пространствах, на строительных площадках, на рынках или в общественном транспорте, – сказал Ион Чебан.

Стоит отметить, что летом в столице снова заработали питьевые фонтаны. Кроме того, недалеко от парка «Долина роз» постоянно работает бювет, вода в котором постоянно тестируется и фильтруется.

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