На Ботанике сегодня посадили тысячу деревьев

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Новая акция по посадке деревьев прошла сегодня во всех секторах Кишинёва. В мероприятии приняли участие Президент Республики Молдова Игорь Додон, генеральный примар Ион Чебан, а также сотрудники примарии и жители столицы.

По словам градоначальника, сегодня было высажено 1000 саженцев берёзы и дуба в зеленой зоне на пересечении бульвара Дачия с Мунчештским шоссе.

– Спасибо всем неравнодушным гражданам, которые принимают участие в акциях по посадке деревьев. Всего в столице сегодня высажено около 5000 деревьев. Эта акция продолжится в столице в ближайшие недели, – отметил Ион Чебан.

Сегодняшнее мероприятие является частью кампании по посадке деревьев в столице: в парках, зеленых зонах и дворах многоквартирных домов. Всего осенью в Кишиневе будет высажено 100 тысяч деревьев. 40 тысяч уже посажено.

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