На Ботанике проходит ярмарка местных производителей

На Ботанике проходит ярмарка местных производителей

В столичном секторе Ботаника открыли ярмарку, которая будет проходить два дня. На ней представлена продукция 43 местных производителей.

– Приглашаем всех жителей и гостей Ботаники на данное мероприятие, где можно найти много качественной и уникальной молдавской продукции. Мы всегда поддерживаем местных производителей и оказываемых им помощь в продвижении их брендов, посредством создания площадок таких, как данная ярмарка, – написал вице-претор сектора Юрий Витнянский..

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