На Ботанике проходит ярмарка местных производителей

0

В столичном секторе Ботаника открыли ярмарку, которая будет проходить два дня. На ней представлена продукция 43 местных производителей.

– Приглашаем всех жителей и гостей Ботаники на данное мероприятие, где можно найти много качественной и уникальной молдавской продукции. Мы всегда поддерживаем местных производителей и оказываемых им помощь в продвижении их брендов, посредством создания площадок таких, как данная ярмарка, – написал вице-претор сектора Юрий Витнянский..

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.