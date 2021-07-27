На Ботанике продолжаются работы по восстановлению парка

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В парке, расположенном на пересечении улицы Сармизеджетуса и бульвара Куза-Водэ, в настоящее время ведутся работы по строительству сцены и обустройству зоны, где будут проводиться различные мероприятия.

Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан.

Также здесь устанавливают оросительную систему и монтируют новые бордюры. По периметру сквера на ул. Сармизеджетуса – бул. Куза-Водэ – ул. Бутукулуй ведутся работы по укладке тротуарной плитки на аллеях, – уточнил он.

Тем временем, завершены работы по установке системы ночного освещения и укладке сетей водоснабжения и канализации для общественного туалета.

Зелёная территория в скором времени оживёт, здесь появятся детская и спортивная площадка, уличная мебель, камеры видеонаблюдения и, конечно же, парковочные места, – подчеркнул генпримар.

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