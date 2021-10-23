На Ботанике продолжаются работы по восстановлению 5 скверов и дворов

На Ботанике продолжаются работы по восстановлению 5 скверов и дворов

Полным ходом идут работы по восстановлению 5 небольших скверов и дворов многоквартирных домов в секторе Ботаника.

Как отметил генеральный примар Ион Чебан, в настоящее время обустраиваются пешеходные аллеи в зелёной зоне возле дома на бульваре Куза Водэ, 14. Далее последует установка уличной мебели и благоустройство зелёной зоны.

– Одновременно работы ведутся по следующим 4 адресам: бул. Дачия 2, бул. Дачия 8, бул. Куза Водэ 25/2, ул. Индепенденцей 10/1 и 10/2, где вскоре будет установлена уличная мебель. Проекты по реабилитации межквартальных территорий предполагают обустройство аллей, тротуаров, парковочных мест, установку уличной мебели и озеленение, – отметил Ион Чебан.

Генпримар также подчеркнул, что муниципалитет и далее будет создавать условия для времяпрепровождения горожан во дворах многоквартирных домов.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md