На Ботанике продолжаются работы по восстановлению 5 скверов и дворов

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Полным ходом идут работы по восстановлению 5 небольших скверов и дворов многоквартирных домов в секторе Ботаника.

Как отметил генеральный примар Ион Чебан, в настоящее время обустраиваются пешеходные аллеи в зелёной зоне возле дома на бульваре Куза Водэ, 14. Далее последует установка уличной мебели и благоустройство зелёной зоны.

– Одновременно работы ведутся по следующим 4 адресам: бул. Дачия 2, бул. Дачия 8, бул. Куза Водэ 25/2, ул. Индепенденцей 10/1 и 10/2, где вскоре будет установлена уличная мебель. Проекты по реабилитации межквартальных территорий предполагают обустройство аллей, тротуаров, парковочных мест, установку уличной мебели и озеленение, – отметил Ион Чебан.

Генпримар также подчеркнул, что муниципалитет и далее будет создавать условия для времяпрепровождения горожан во дворах многоквартирных домов.