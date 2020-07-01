На Ботанике продолжаются работы по благоустройству улицы Зелинского

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На Ботанике полным ходом идут работы по благоустройству улицы Зелинского. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил вице-претор сектора Юрий Витнянский.

По его словам, во время ремонта тротуаров на улице Зелинского были перенесены три остановки общественного транспорта. Каждая из них будет реабилитирована.

Ранее мы сообщали, что в секторе Ботаника возобновились ремонтные работы в парке “Долина Роз”.

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