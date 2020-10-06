На Ботанике продолжаются работы по благоустройству территории, прилегающей к библиотеке Ломоносова

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В течение нескольких дней там будет завершена установка пандуса. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил вице-претор сектора Ботаника Юрий Витнянский.

– Конструкция длиной почти в десять метров позволила сделать достаточно низкий градус подъёма, что делает пандус удобным для людей с проблемами опорно-двигательной системы, – написал вице-претор.

По его словам, ко Дню города планируется завершить ремонтные работы в самой библиотеке и благоустроить прилегающую к ней территорию.

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