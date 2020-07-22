На Ботанике продолжают эвакуировать незаконно установленные киоски (ФОТО)

На Ботанике продолжают эвакуировать незаконно установленные киоски (ФОТО)

На Ботанике продолжаются работы по эвакуации киосков, установленных в нарушение регламента. Об этом на своей странице в соцсети сообщил вице-претор сектора Юрий Витнянский. 

Он подчеркнул, что сегодня работы ведутся на бульваре Дечебал. Всего же на этой неделе планируется вывезти 10 киосков, которые стоят вдоль центральных улиц Ботаники.

Стоит отметить, что незаконно установленные ларьки эвакуируют и в других секторах столицы.

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