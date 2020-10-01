На Ботанике продолжается снос рекламных панно: демонтированы 7 больших щитов на бул. Дечебал (ФОТО)

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Гигантские трёхэтажные рекламные панно на пересечении бул. Дечебал и ул. К. Брынкуш, нависавшие над головами прохожих, наконец снесены.

Снимки работ по демонтажу опасных конструкций опубликовал на своей странице в соцсети генпримар Ион Чебан. Он заверил, что работы на Ботанике продолжатся: будут снесены большие конструкции на пересечениях бульвара Дачия с бульваром Траян и бульваром Куза-Водэ.

Работы по демонтажу больших рекламных панно стартовали в начале текущей недели с очистки перекрёстка бул. Дачия, ул. Христо Ботева, ул. Трандафирилор и ул. Н. Зелинского – там был демонтирован 21 рекламный щит.

В настоящее время проходят повторные общественные консультации по новому Регламенту об авторизации на размещение наружной рекламы. Документ устанавливает новые правила и основные требования к дизайну, конструкции и размещению рекламных носителей в соответствии с действующими нормами и законодательством, а также в соответствии с европейскими стандартами в этой области.

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