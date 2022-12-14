Продолжается ремонт тротуара на бульваре Куза-Водэ

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Речь идёт об отрезке от бул. Дачия, 32 до бул. Куза-Водэ, 15/1.

Так, здесь была уложена тротуарная плитка, в том числе тактильная, а на пешеходных переходах снижен уровень бордюра – для безопасности людей с нарушениями зрения. Впоследствии здесь будет установлена городская мебель.

Также ремонтируются и тротуары в нижней части бульвара Куза-Водэ, на отрезке от улицы Сармизеджетуза до бульвара Дачия. Ранее в данной зоне на проезжей части было заменено асфальтовое покрытие.

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