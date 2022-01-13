На Ботанике продолжается ремонт школы Pro Succes

0

Планируется, что учреждение возобновит свою деятельность с 1 сентября нынешнего года.

Лицей Pro Succes – первая школа за последние 30 лет, которая возвращается в образовательную сеть Кишинева по такой формуле. Здесь будет 25 классов, адаптированных и для детей с особыми потребностями. Всего в лицее будут учиться более 700 детей.

В процессе ремонта находятся учебные кабинеты, коридоры учреждения, спортивный зал. Также выполнена теплоизоляция фасада, заменены окна здания и крыша.

– В 2021 году муниципалитет выделил на работы более 16 млн леев, а на этот год выделено 5,5 млн леев. Кроме того, есть возможность выделения средств для создания творческих мастерских, обустройства спортивной площадки, а также строительства лифта для детей с особыми потребностями, – уточнил примар Кишинева Ион Чебан.

Сейчас для примерно 700 учащихся Теоретического лицея Pro Succes учебный процесс организован в бывшем здании детского сада. После ремонта в отреставрированном корпусе будут учиться ученики V-XII классов.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.