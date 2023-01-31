На Ботанике после ремонта открылся центр для детей и молодёжи

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Обновление и оснащение заведения современной мебелью и оборудованием было осуществлено при взаимодействии примарии Кишинёва с Турецким агентством по сотрудничеству и координации (TIKA).

Генпримар Ион Чебан вместе с вице-президентом агентства TIKA Махмутом Чевик, послом Турецкой Республики в РМ Мустафой Уйгаром Сертел и координатором TIKA в нашей стране Сельдой Озденоглу посетил обновлённый центр, где пообщался с детьми, которые посещают учреждение, а также с педагогами.

– В течение 2022 года услугами центра воспользовались 53 ребёнка из малообеспеченных семей. Был счастлив увидеть детей сегодня в отремонтированном, оборудованном, уютном помещении, где они будут проводить свободное время, – написал Ион Чебан на своей странице в соцсети.

В рамках Главного управления по защите прав детей действуют 28 общественных центров для детей и молодёжи в пяти секторах Кишинёва. В них есть различные виды деятельности: спортивные кружки, танцы, музыка, рисование, оригами и другие, чтобы все дети из социально незащищённых семей в муниципии могли гармонично развиваться.

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