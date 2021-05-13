На Ботанике поймали несовершеннолетнего серийного вора. Его подельника ищут

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Правоохранители задержали 15-летнего жителя столицы по подозрению в совершении нескольких краж. Его 25-летнего сообщника объявили в розыск.

Подозреваемые в течение апреля проникали на лестничные площадки жилых домов и крали велосипеды и детские коляски. Также они обворовывали припаркованные автомобили. Ущерб, нанесённый потерпевшим, составил около 50 тысяч леев.

Действия злоумышленников попали на камеры наблюдения. В ходе разбирательств полиция установила причастность граждан к не менее чем 20 кражам, совершённым в секторе Ботаника.

Согласно законодательству, подозреваемым грозит штраф до 67 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или тюремное заключение на срок до 4 лет.

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