На Ботанике появится современный сельскохозяйственный рынок

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Опасения жителей Ботаники не оправдались: на месте снесенного старого рынка на бульваре Дачия между улицами Теилор и Матей Мило будет построено здание, которое станет сельскохозяйственным рынком.

Об этом шла речь на оперативном заседании муниципальных служб утром 6 июля. По просьбе генерального примара Иона Чебана претор сектора Ботаника Борис Препелицэ пояснил ситуацию и рассказал о проекте.

Так, на месте старого рынка, который является частной территорией, будет построено трехэтажное здание, в котором будут размещены места для торговли, административные офисы и подземная парковка. По словам претора, контракты с экономическими агентами уже подписаны.

Тем не менее, градоначальник высказал пожелание, чтобы проект по строительству был представлен общественности.

– Считаю, что необходимо сделать его презентацию публично, на месте будущего строительства, чтобы у граждан не осталось сомнений, что здесь будет рынок, и чтобы не было каких-либо интерпретаций, – подчеркнул Ион Чебан.

Со своей стороны, претор Ботаники отметил, что возле объекта будут установлены 2 информационных панно.

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