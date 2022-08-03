На Ботанике появилась ещё одна благоустроенная зона отдыха с детской и спортивной площадками

На Ботанике появилась ещё одна благоустроенная зона отдыха с детской и спортивной площадками

Завершились работы по обустройству детской площадки по адресу Валя Кручий, 24 в столичном секторе Ботаника. Об этом сообщил генеральный примар Кишинёва Ион Чебан.

Также, по его словам, в этой зоне была оборудована фитнес/воркаут площадка, а на завершающем этапе работ установлена городская мебель. Кроме того, в рамках проекта были обустроены тротуары и установлен бордюр.

Отметим, что в этом году примария Кишинёва выделила 20 млн леев на обустройство детских площадок и 10 млн леев на обустройство фитнес-площадок.

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