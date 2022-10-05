(ОБНОВЛЕНО) На Ботанике “поцеловались” два автомобиля

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По данным столичной полиции, участниками ДТП стали 4 автомобиля: BMW, Porsche, Dacia и Renault. Сообщается об одном пострадавшем.

Изначальная новость:

Авария с участием как минимум двух автомобилей случилась возле Ботанического сада.

Две столкнувшиеся машины получили сильные повреждения, пишет realitatea.md. Движение на участке оказалось затруднено.

“Аргументы и факты в Молдове” следят за развитием событий.

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