На Ботанике патрульные задержали мужчину с наркотиками

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Инцидент произошёл накануне вечером в столичном секторе Ботаника.

По данным Национального инспектората общественной безопасности, мужчина был замечен патрульными на одной из улиц сектора. Он подозрительно себя вёл и попытался скрыться, увидев правоохранителей. Его задержали и провели обыск, в результате чего был обнаружен пакетик с наркотиками.

40-летнего подозреваемого отконвоировали в Инспекторат полиции сектора Ботаника. Обстоятельства инцидента выясняются.

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