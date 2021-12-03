На Ботанике патрульные задержали мужчину с наркотиками

На Ботанике патрульные задержали мужчину с наркотиками

Инцидент произошёл накануне вечером в столичном секторе Ботаника. 

По данным Национального инспектората общественной безопасности, мужчина был замечен патрульными на одной из улиц сектора. Он подозрительно себя вёл и попытался скрыться, увидев правоохранителей. Его задержали и провели обыск, в результате чего был обнаружен пакетик с наркотиками.

40-летнего подозреваемого отконвоировали в Инспекторат полиции сектора Ботаника. Обстоятельства инцидента выясняются.

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