На Ботанике обустраивают полосу для велосипедистов

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Выделенная полоса для велосипедистов обустраивается на бульваре Дачия, на отрезке от улицы Христо Ботева до бульвара Траян.

Работы начались на прошлой неделе с нанесения разметки, пишет moldpres.md. На участке устанавливаются болларды, чтобы обезопасить велосипедистов на полосе. Далее последует установка дорожных знаков и нанесение элементов разметки.

Обустройство полосы для велосипедистов – часть проекта «Зелёный и безопасный коридор». Его цель – повысить безопасность пользователей альтернативного транспорта на дорогах столицы.

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