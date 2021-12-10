На Ботанике обустраивают полосу для велосипедистов

На Ботанике обустраивают полосу для велосипедистов

Выделенная полоса для велосипедистов обустраивается на бульваре Дачия, на отрезке от улицы Христо Ботева до бульвара Траян.

Работы начались на прошлой неделе с нанесения разметки, пишет moldpres.md. На участке устанавливаются болларды, чтобы обезопасить велосипедистов на полосе. Далее последует установка дорожных знаков и нанесение элементов разметки.

Обустройство полосы для велосипедистов – часть проекта «Зелёный и безопасный коридор». Его цель – повысить безопасность пользователей альтернативного транспорта на дорогах столицы.

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